Que se revise y aclare votación de Rosario Piedra a la presidencia de CNDH: Charlene Ramos

San José del Cabo.-La consejera electa de la Comisión de Derechos Humanos en Baja California Sur, Charlene Ramos Hernández, dio a conocer que debe de haber una aclaración por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación a la votación y toma de protesta como presidenta de Rosario Piedra Ibarra, quien fue blanco de cuestionamientos y críticas por el proceso de su elección.

Ramos Hernández aseguró que hubo constancia de mayoría de votos, por lo que tiene representación de los partidos, incluyendo el del Partido Acción Nacional (PAN) quien reveló que no permitiría que Piedra Ibarra llegará a la presidencia de Derechos Humanos, “Quienes firmaron esa constancia tendrían que salir y aclarar si hay alguna irregularidad en la votación para que se resuelva, porque al final del día es importante, porque un puesto con esa magnitud siempre genera discrepancias, difícilmente va a llegar una persona que le caiga bien a todo mundo, pero por las dudas que se están teniendo sobre este proceso me parece que es indispensable que la comisión que revisó los votos y dio la constancia de elección de mayoría informe si hubo alguna irregularidad o no”.

Agregó que se debe justificar la constancia que se emitió para que se pueda declarar que hubo una elección que se dio de manera correcta, donde la candidata no fue quien participó en el proceso de escrutinio de los votos, por lo tanto los cuestionamientos deben dirigirse hacia otras personas.

“En los procesos de la elección ella no participó, entonces los cuestionamientos no se deben de dirigir a quien fue electa en su caso, sino a quienes contaron los votos e hicieron el proceso de escrutinio y declaración de votación válida, las personas que estuvieron involucradas en ese proceso lo deben trasparentar porque no sólo fue una persona, sino varias”.