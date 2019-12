Que sean los propios jóvenes los promotores para decir NO a las drogas: CIJ

Reforzarán acciones de prevención contra las adicciones en planteles del municipio de Los Cabos

San José del Cabo.- Desde que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, implementó la estrategia nacional por la prevención de adicciones, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) se unió para apoyar con toda la experiencia que tiene en esa área, empezando ya desde noviembre de una manera fuerte e intensiva brindando capacitación a los jóvenes para que se conviertan en promotores preventivos en sus propias escuelas.

Así lo dio a conocer Alba Carrera Testa, directora del CIJ Los Cabos, quien dijo que efectivamente ha ido en aumento el consumo de drogas en los jóvenes y lo que buscan con estas acciones es reducir el problema y que no siga bajando la edad de inicio de consumo que en la actualidad empiezan desde niños.

“Ha habido incremento en este problema, parte natural de la evolución que tiene esta enfermedad, Baja California Sur está abajo de la media nacional dos puntos, también es algo que debe decirse, estamos trabajando para que este valor no suba y poder bajar o incrementar la edad de inicio, que ya no estemos hablando de niños que están consumiendo, problema siempre presente con mayor orientación y concientización a los jóvenes para que tomen las decisiones correctas, y aprendan a decir que no a quienes intenten venderles la droga”, aseveró.

Dijo que tienen como meta cubrir todas las escuelas del municipio; que no quede ninguna escuela sin recibir orientación. Atienden desde jardines de niños con padres de familia, primarias, secundarias, preparatorias y hasta universidad.

Mencionó que tendrán una reunión en enero del próximo año para iniciar lo que sería el trabajo en cada uno de los planteles con todas las instituciones, estamos buscando la mejor estrategia para trabajar, “entonces estamos de una manera muy comprometida buscando que las instituciones nos unamos y podamos llevar un programa en conjunto”, concluyó.

Por último indicó que se está realizando la encuesta nacional para saber cómo ha avanzado la problemática de las adicciones, pero en los últimos años ha crecido un 3 por ciento el consumo de drogas, se tenía el 7 por ciento y subió a un 10 por ciento de la población que ha consumido alguna vez algún tipo de droga.