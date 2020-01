“Que turistas no puedan transportar productos regionales a su lugar de origen, gran limitante para nuestras ventas”: productor de miel de abeja

San José del Cabo.– Pompeyo Ontiveros, pensionado y productor regional de miel de abeja desde 1990, destacó que inició como asesor de los apicultores del municipio de Los Cabos y actualmente se dedica sólo a la producción y venta de miel de abeja, gracias a diversos apoyos por parte de las autoridades municipales tiene un par de meses que emprendió formalmente su negocio, mismo que destacó, lejos de verlo con ambición monetaria le ha servido de distracción al permitirle interactuar con la gente, sin embargo agregó que el que turistas no puedan transportar la miel a Estados Unidos es una gran limitante, por ello, dijo, no compran tanta como quisieran.

“En la producción de miel tengo desde 1990, empecé con esto como un juego, sólo 5 colmenas, y ahorita tengo como unas 100, para mí es muy entretenido porque el mundo de las abejas es fantástico, además no lo hago con la gran ambición de hacer el gran negocio”.

Destacó que para él, el haber emprendido formalmente su negocio de la venta de miel 100% natural, le ha servido de gran distracción:

“Yo casi no interactuaba con la gente y ahorita tengo la oportunidad de hacerlo para presentarles y venderles mi producto, que precisamente es la miel, y cabe aclarar que no lo hago por negocio, aunque sí se está dando, pero para mí es un entretenimiento salir a vender”.

Compartió el señor Pompeyo que de momento se dedica a la producción y venta de la miel sólo él, aunque a veces, indica, una compañera del trabajo le apoya; además dijo, que la comunidad ha tenido muy buena respuesta hacia su producto, así como los turistas:

“Los turistas aprecian muy bien la miel porque dicen que es mucho más barata, pero el único problema o barrera que tenemos con ellos, es que no la pueden llevar para Estados Unidos y por esa misma situación a veces no me compran producto, o simplemente se llevan solo pequeñas muestras de la miel”.