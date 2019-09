“Quedamos peor que antes”, advierte Senadora Saldaña por lo sucedido con Reforma Educativa y leyes secundarias

“Se le otorga nuevamente mucho poder al sindicato en la entrega de plazas y eso no abona a la transparencia, se enfocan centralmente en el tema de los maestros pero no en garantizar una calidad educativa y no se asigna presupuesto para instrumentar la reforma”, señaló

San José del Cabo.- Como un retroceso calificó la senadora Guadalupe Saldaña la Reforma Educativa y las Leyes Secundarias, recién aprobadas por el Senado, porque lo que menos se atiende es el tema de la calidad educativa y se le vuelve a dar total poder al sindicato para la entrega de las plazas, lo que no favorece a un proceso transparente.

Entrevistada vía telefónica, Saldaña Cisneros indicó que es algo triste porque es un retroceso para el país, dijo que ella hizo el cuestionamiento varias veces ante el pleno en que le beneficia a los niños y en que le ayuda a los maestros que es lo que les quisieron vender como una panacea y nadie supo responder, entonces, sí es un gran retroceso para el país.

Entre los cuestionamientos, dijo, primero no se da transparencia al ingreso, al otorgamiento de una plaza, dice que va a ser a través de una comisión tripartita donde está el sindicato, la entidad y Federación, establece requisitos que se van a solicitar pero luego deja libre y dice entre otros requisitos que pudieran pedir y no conocer al maestro y poner en desventaja a alguien.

Asimismo, pueden acceder a una inspección federal todos los maestros menos los que no hayan ido a sus reuniones, hoy que se le abre otra vez la puerta al sindicato porque ya no estaba dentro de estas adjudicaciones de plazas y estas promociones, hoy pierden todos, porque no hay certeza no hay tranquilidad de que vaya a haber procesos transparentes que puedan dar a los mejores, si hubiera plazas en abundancia no preocuparía tanto, pero no las hay y las que existen se deben entregar a las y los mejores maestros por justicia y transparencia.

También se contemplan vienen las promociones que es la dirección y la supervisión, quitaron a los ATP (Asesor Técnico Pedagógico), le quitan su derecho también igual en la Ley General de Educación le dan a los padres, a los maestros y a los alumnos la responsabilidad de darle mantenimiento a las escuelas, les van a dar el recurso pero también dice que pueden construir.

“Nosotros hicimos una propuesta cómo quitarles la responsiva a los padres, cómo ligar esa construcción con normatividad para que se construya con seguridad, porque son nuestros niños, nuestros maestros los que van a estar en esos edificios y bueno no lo aceptaron, quedó algo muy suelto y sí es preocupante sobre todo en un lugar como Baja California Sur, donde hay huracanes, una techumbre que no tenga la inspección, supervisión y responsiva de una autoridad muy técnica, quién va a responder, esas láminas que se vuelven proyectiles, la construcción de una barda, una ley que dejaron suelta, en el Senado, no quisieron moverle ni una coma a pesar de que estuvimos cuatro horas tratando de enriquecer la ley”.

Acotó que ese es el problema, tener una mayoría de Morena, que no quiere escuchar y quiere hacer todo como ellos lo proponen, sí logramos que se hiciera un punto de acuerdo para pedir presupuesto y que más adelante se pueda incluir a los ATP, pero en la ley no se logró pero eso no nos da buen ánimo.

En el caso del recurso, dijo, uno de los puntos buenos que se dan en la ley es la inclusión de todos los niños con discapacidad, se da la obligatoriedad de la Educación Inicial, la obligatoriedad de la Educación Superior, pero el problema es que no le pusieron un solo peso de recurso y la ley dice que cuando se propone algo que va a generar un gasto, la Ley de Presupuesto dice que se tiene que plantear con un impacto presupuestal, que le permita a la Secretaría de Hacienda sacar esos recursos y ponerlos en el dictamen, no lo hicieron y se vuelve letra muerta.

Reiteró que va a estar muy al pendiente de cómo se va a implementar esta ley y ojalá y salgan manuales que puedan dar orden y tranquilidad en el sector y en otros temas.

En el caso de las evaluaciones de los maestros, puntualizó que en general la evaluación no es obligatoria, viene dentro de la normativa del organismo, como es una evaluación diagnóstica tenían que haberla considerado como obligatoria, porque sólo así, será posible detectar las debilidades y fortalezas, debieron dejar muy en claro este tema, para identificar dónde hacía falta capacitación.

“Lo que pasó es que se vieron muy presionados con la CNTE, que estuvo en el Senado dos días acampando, además del compromiso de campaña muy fuerte que tiene el Gobierno federal con este sector magisterial y todo lo que pidieron que se quitara lo eliminaron a costa de la calidad de la educación.

-¿Con estas reformas se avanzó, o quedamos peor que antes?

-Creo que se retrocedió, la gran falla de este Gobierno es que todo lo que huela a la administración de Peña Nieto se acaba, como acabó con Prospera, con estancias infantiles, el Seguro Popular, ese es el problema, porque nada es perfecto y si hay temas que tuvieron muchos errores y hay que revisarlos para ver qué se puede rescatar; la reforma educativa anterior los mismos maestros decían, esta parte es buena, esta no, en el tema de evaluación decían que se tenían que mejorar una serie de puntos que se plantearon especialistas y maestros y mucha gente y no fueron escuchados, ese es el problema que le dan con machetazo a todo lo del pasado y yo creo que debe ser con bisturí revisando qué sirve y qué no y hacer modificaciones para mejorar por el bien de los niños, de México, de los programas.

-¿Entonces dónde quedan los niños y la calidad en la educación?

-Para tener calidad hay que tener buenos maestros y yo creo que las leyes se enfocaron a los maestros, pero que no les benefician a los menores y no da certeza en que se vaya a tener calidad en educación; la otra es en la infraestructura, en los recursos, no hay dinero y sin dinero es muy complicado el tema. También le quitan la mitad del recurso a las escuelas de tiempo completo, si no hay recursos ni claridad, de que se vaya a tener a los mejores maestros dándole clases a los niños, entonces se pone en riesgo todo y no se tiene garantía de que se vaya a tener una buena educación.