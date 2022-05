Ya quedaron atrás los equipos “Todos Somos una Misma Misión”

Con 8 meses a cargo de la administración del décimo cuarto Ayuntamiento de Los Cabos, el primer edil Oscar Leggs Castro reafirma su compromiso con los cabeños ya que el pueblo decide quien debe de gobernar.

“Estamos con todas las ganas de seguir trabajando y dando resultados por los cabeños que son los que nos pusieron y a ellos nos debemos algo propio a las palabras del delegado para no repetir y a seguir trabajando juntos para que cada quien, cada área responsable tenga que trabajar en nombre de la cuarta administración municipal dar las facilidades que se tengan que dar a nuestra gente”.

Así mismo el Oscar Legss Castro brinda apoyo total a toda la ciudadanía para reactivar la economía el compromiso del Ayuntamiento de Los Cabos es impulsar la economía siempre y cuando se realice de manera correcta expresó el edil cabeño.

“A quienes están volviendo a reactivar su economía a través de un negocio particular hay que ayudarles siempre y cuando no se quieran poner en zonas prohibidas. Hay si no se puede negociar pero siempre hay un lugar donde puedan estar donde puedan ofrecer sus productos y donde puedan llevar algo a su economía familiar”.

Ante la molestia de parte de la ciudadanía respecto a las multas en construcciones para mejoramiento del hogar el profe Leggs expresó que:

“En el tema de recaudación planeación y obras públicas están muy intensos, dejen trabajar a nuestra gente dejen que construyan solamente orientarlos pero no me los multen, apenas tienen para el material y ya les queremos cobrar y todavía queremos cobrar la licencia hay que ayudar, para eso estamos si no, no somos un gobierno de la 4T”.

Para finalizar el primer edil de Los Cabos expresó que a 8 meses de su gobierno se continúa trabajando en conjunto sin equipos ni bandos porque eso ya no existe

“Aquí tenemos que trabajar y en ese sentido invitó a todos a que sigamos trabajando así juntos todos por el mismo rumbo es la décimo cuarta administración no es el equipo de, ni a quién pertenece si escuchan esa pregunta por ahí avísenme quien es para que ese ya no pertenezca por qué no podemos detenernos en eso tu eres del equipo de este no tu no, eso no eso ya quedó atrás 8 meses de gobierno y vamos por más y en San Lucas manda rayo”.

Sectores divididos de la población cabeña expresan su apoyo al profe Leggs mientras que otra parte cuestiona su manera de gobernar de acuerdo con encuestas de alcaldes con mayor aceptación de Baja California Sur, Oscar Leggs Castro encabeza las listas superando a sus homólogos con un 69.2% de aprobación.