Oposición prepara quejas contra AMLO por campaña anticipada

Por actos anticipados de campaña, integrantes de la oposición del PAN, PRI y PRD, informaron que ya preparan quejas contra Andrés Manuel López Obrador.

Dichas reacciones se derivan luego del llamado de AMLO para que la población en “una avalancha” votaran por todos los candidatos de la llamada 4T, pues con ello se garantizará la continuidad de su proyecto.

Al respecto, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, expuso que en su momento hará lo propio pues quejarse ante el INE pues en este momento, “inflaría” la marcha pro-AMLO

No obstante, aseguró que López Obrador “es el jefe de campaña de la sucesión”.

Afirma que por eso Claudia Sheinbaum y Adán Augusto están tan interesados en la reforma electoral, porque saben que están violando la ley y por ello pueden perder el registro y a ser cancelados como candidatos para el 2024.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, señaló que López Obrador de manera recurrente viola las leyes:

“Esto es un hecho más de violación electoral, vamos a interponer una queja, hemos presentado querellas a cada violación del Presidente, lamentablemente eso no lo detiene, no le gusta eso de que la ley es la ley y cumplirla no es lo suyo”.