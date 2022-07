Quema de basura la principal causa de incendios forestales

Fue poco después de las 15:00 del pasado miércoles 6 de julio, cuando se suscitó un incendio en una huerta ubicada en el arroyo de Zacatal Fundador y San José Viejo. Hasta el momento, continúan las investigaciones para dictaminar lo que originó dicho siniestro. En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Omar Barrera Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo nos mencionó a detalle lo ocurrido respecto al incendio.

“Hubo una afectación de 1.5 hectáreas de lo que es carrizo y palmas; no hubo daños a la propiedad y tampoco lesionados, de igual manera, la intervención del Departamento de Bomberos con las demás dependencias de gobierno, como Protección Civil y Seguridad Pública nos apoyamos mutuamente para poder extinguir este incendio”.

Asimismo, además de las otras dependencias que llegaron a mitigar las llamas, también estuvieron las unidades M10, B54, P80 y A619 y cuatro pipas de la iniciativa privada.

Agrega el comandante Barrera Núñez que el tiempo de respuesta fue clave para poder mitigar las llamas a tiempo, ya que las unidades sólo tardaron tres minutos en llegar al lugar del incendio.

Aparentemente, una quema de basura en el interior de la huerta fue la que pudo haber ocasionado que el incendio se haya salido de control, sin embargo, como ya se mencionó, los elementos aún no dan declaración oficial sobre lo que originó las llamas.

Por ello, el comandante mencionó las siguientes recomendaciones para evitar los incendios forestales, ya que, esta temporada de canícula aumenta además este tipo de siniestros:

“De hecho una de las premuras que tenemos siempre es la sequía, y si esta temporada nos regala lluvias; humedades altas. Obviamente, los incendios forestales vana disminuir, pero realmente la recomendación a la población es de que no haga quemas de basura. Quema de maleza no controladas o autorizadas y sobretodo, no supervisadas correctamente”.