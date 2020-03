Queremos que AMLO en su próxima visita a Los Cabos, visite Chulavista y conozca la realidad

Cabo San Lucas.- Sergio Lozoya Cuenca, presidente de colonos de la zona fraccionada de Chulavista dio a conocer que la visita de las autoridades de Protección Civil a la zona, no les da ninguna certeza a pesar del compromiso que hicieron de construir el canal y que no tienen para cuando construirlo, mismo que no dará ninguna certidumbre, ya que todas las canalizaciones anteriores se las ha llevado el agua, por lo que hacemos el llamado al Presidente de la República, Andres Manuel López Obrador a que en su próxima visita a Los Cabos y que ya es pronto, visite Chulavista y platique con los residentes para que escuche el sentir de los vecinos, reiterando ya no querer más juegos y atole con el dedo.