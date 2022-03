Querétaro vs Atlas: Esto fue lo que dijo AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el país no deje de moralizarse para que no ocurran hechos como el del sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro, con la pelea entre barras de Gallos Blancos y Atlas.

En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador indicó: “La enseñanza que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo”.