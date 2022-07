Autoridades tenían que encontrar a Valeria viva: Colectivo

Fue el pasado miércoles cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Valeria Carrillo Jasso. Ante la lamentable noticia, colectivos de búsqueda expresaron sus opiniones respecto al caso y el actuar de las autoridades, así como las reacciones de la comunidad feminista ante la revictimización que se realizó a la joven jalisciense.

Rosalba Ibarra Rojas, representante del colectivo Búsqueda San José del Cabo, compartió en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos la perspectiva que tienen los familiares que conforman su colectivo respecto al hallazgo de los restos de Valeria

Con respecto al comentario publico realizado por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, en cuanto a que el móvil que llevó a la privación de la vida a la joven Valeria Jasso fue por la venta de droga, refirió que es una expresión no adecuada para la comunidad feminista, no hasta que se hagan todas las investigaciones correspondientes.

“Incluso en este caso, caen en una falta, ya que uno no puede asegurar, menos como autoridad, que exista que eres delincuente hasta que se compruebe lo contrario. Valeria no estaba en posibilidades de recibir un señalamiento de esa manera porque Valeria era una víctima, y no puedes criminalizar a una víctima” “En el caso de Valeria Jasso yo miré la revictimización desde el principio y hasta el final, se les revictimiza tanto a ella como a su familia, a ella señalándole como delincuente, criminalizando, y a su familia, en vez de darles una disculpa por no haber encontrado a su hija con vida, entonces ahora le dicen “tengan a su hija muerta que era delincuente”, asegurando”