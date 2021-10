Questro abandona proyecto de trazo carretero que parte del Westin Regina

Tramo carretero con salida el Tule es un paso a desnivel que traerá beneficios, mientras que el nuevo trazado que parte del Westin Regina es algo que hoteleros deberán considerar y Grupo Questro no forma parte ya de éste último, así lo informó el empresario, inversionista y desarrollador turístico, Eduardo Sánchez Navarro Redo.

Tras la inconformidad ciudadana ante los nuevos trazos carreteros, el presidente de Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro, afirmó en entrevista para CPS Noticias, que en el caso del tramo desde Velas al Tule se hizo un ajuste a la carretera que ya está terminado para conectarse en un tramo de un kilómetro que va a crecer la distancia 90 metros, pero se logra un paso a desnivel que es importante para que la gente que viene de San José del Cabo de toda la zona hotelera y la zona dorada no tenga que irse hasta el Chileno para dar vuelta, lo cual es algo positivo.

Mientras que la otra situación que se logra al hacer el ajuste es que se pueda generar proyectos hoteleros de calidad turística y no tener el problema en la parte anterior donde la carretera está pegada a los hoteles generando situación de ruido, inseguridad y falta de calidad turística.

“A lo que se refieren como privatización que tiene que ver con el otro proyecto que es el de realizar la desviación de la carretera que parte del Westin, es un proyecto que desde nuestra opinión siempre ha sido trascendental porque le va a dar calidad turística a esa zona, se pretendía generar un bulevar turístico no nada más para los huéspedes sino para que la gente local pudiera transitar en bicicleta o simplemente caminar.

También consideraba el proyecto que hubiera restaurantes, cafeterías, accesos fáciles a la playa; ese proyecto lleva mucho tiempo y por lo menos en el tramo Cabo Real ya no se hará nada, pero ojalá y se pueda concretizar algo en el Hotel Dreams para levantar la calidad de esa zona, pero eso requiere que haya apoyo decidido y definido por el gran beneficio que eso genera a todo el mundo”, refirió.

En cuanto a este trazo, que originalmente incluía la participación del Grupo Questro por el hotel Cabo Real, dijo que ya no habrá participación.

“En nuestro caso ya no lo vamos a hacer, ya es un tema que le competerá a los demás hoteleros que están en esa zona por el Dreams hacer la gestión, en el caso de Cabo Real ya no participaremos porque algunos de los que iban a participar por los derechos de vía se cansaron y decidieron que ya no valía la pena la inversión”, puntualizó.