Quiere Leggs revocación de mandato local

Durante la jornada de la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, mencionó que este ejercicio democrático se tiene que replicar en todas las entidades del país para poder calificar el desempeño de todos los funcionarios públicos, tanto municipales como estatales.

El edil explicó que esta consulta no solo está calificando el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador, también mide de manera indirecta el desempeño de todos los funcionarios públicos del país.

“Tiene que serlo, esto no es nada más para conocer el desempeño del gobierno federal. Se tiene que replicar también en los municipios, estados, diputados; todo lo que conlleva un cargo de elección popular. Este ejercicio es bueno porque en cualquier ciudadano que llegue a un cargo de elección popular; realice bien su trabajo, y en caso de no estar trabajando de forma correcta, pueda ser calificado su desempeño por medio de esta consulta”.

Referente si en Los Cabos se llevará a cabo una consulta similar, Leggs Castro comentó que la consulta ciudadana de revocación de mandato está dando pauta para que en un futuro los funcionarios locales sean calificados.

Reconoció que al ser funcionarios públicos, la ciudadanía está facultada para exigir resultados; en caso de no cumplir con las expectativas pueden pedir que deje el cargo.

“Es el inicio de un proceso que se va ir dando. La revocación de mandato está dando la pauta para que en un futuro los funcionarios que no den resultados no continúen en funciones. Somos servidores públicos, un día estamos y al otro la ciudadanía tiene la facultad de darnos las gracias por no estar realizando de forma correcta nuestro trabajo”.