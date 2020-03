Quieren comercios aprovechar pandemia para especular con precios del mercado: CTM y CTC

No debe permitir Profeco que negocios encarezcan los productos de la canasta básica

Cabo San Lucas.- En últimas fechas, el precio del huevo ha tenido un alza significativa que impacta severamente el bolsillo de las familias cabeñas, situación derivada de la pandemia provocada por el coronavirus y en el que líderes sindicales critican a comercios, tiendas de autoservicio y centros comerciales que especulan con el precio de productos de la canasta básica, ya que sólo están ‘jalando agua para su molino’ sin importar la situación, además de exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizar inspecciones para acabar con el negocio redondo de los ‘encarecedores’.

En un recorrido realizado en medio de la contingencia sanitaria provocada por el Covid19 en centros comerciales y comercios de colonias ubicadas en el Norte de la ciudad, se detectó que en algunos de estos negocios no tenían huevos a la venta; mientras que en otras tiendas ubicadas más al Centro de Cabo San Lucas, la venta de huevos es racionada a dos carteras de 30 piezas por persona, apreciando que el costo de una cartera estaba a 95 pesos, pero en oferta su cantidad era de 71 pesos, mientras que otra marca manejaba una cifra de 77 pesos.

Al revisar la página de internet de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Quién es Quién en los Precios. Se detectó que la cartera de huevo con 30 piezas tiene un costo mínimo de 74 y máximo de 79 pesos, mientras que la cartera de 18 huevos sale entre los 37 pesos con 80 centavos y 43 pesos con 25 centavos, sin embargo en los centros comerciales manejan cifras de 38 a 52 pesos.Amadeo Murillo Aguilar, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad, dijo que las alzas en el costo de los productos alimentarios siempre se dan cuando hay una contingencia, “al final de cuentas es el consumidor es el que sufre las consecuencias, por lo que es importante que la Profeco aplique la ley y multe a aquellos encarecedores que se valen de esta situación para especular los precios en los productos, sobre todo los de primera necesidad entre ellos el huevo y la tortilla”.

Recalcó que las instancias federales encargadas de cuidar el derecho de los consumidores, tienen que establecer un sistema de vigilancia y de actuación con aquellos ‘encarecedores’ -insistió-, no puede ser que se esté abusando con los precios de los productos de la canasta básica, sobre todo ante esta contingencia, es incongruente lo que está sucediendo y muy lamentable”.

Así mismo Andrés Magallanes, secretario de organización política de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en Los Cabos añadió que comerciantes y tiendas de autoservicio deben sensibilizarse y no especular con los precios, sobre todo ahora que las familias no tienen ninguna estabilidad económica, debido a la pandemia mundial de coronavirus.“Es necesario tener estabilidad en todos los aspectos, económica, social, emocional y apoyar a la comunidad; todos dependemos de la llegada del turismo, cosa que hoy en día es nula, por lo que entre todos debemos apoyarnos, así que comerciantes no deben acarrear agua a su molino aprovechando esta contingencia sanitaria; todos deben poner su grano de arena para que sin excepción alguna, la población pueda salir de esta crisis que apenas va comenzando y de la que no se sabe cómo termine y hacia dónde nos va a llevar”.