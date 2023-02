Movimiento Raeliano descarta que OVNIS derribados en EU sean alienígenas

Movimiento Raeliano descarta que OVNIS derribados en Estados Unidos sean de origen alienígena; plantean construir una embajada extraterrestre en Los Cabos.

Cinthia Reyes, guía Nacional del Movimiento Raeliano en Los Cabos y Daniel Turcotte, responsable del proyecto de la Embajada para Recibir Extraterrestres, platicaron en exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos para conocer su opinión respecto a los recientes hallazgos en el cielo, de lo que podrían ser Objetos Voladores no Identificados (OVNIS) que fueron derribados por el gobierno estadounidense, ambos descartaron el hecho de que sean naves extraterrestres.

Fue el pasado fin de semana cuando medios internacionales alertaron del derribo de OVNIS en territorio estadounidense y canadiense.

La polémica se desató cuando el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en rueda de prensa, dijo que no tenían certeza si dichos objetos eran de origen alienígena, por lo que no descartaban nada, sin embargo, esta hipótesis fue desestimada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El Gobierno de EE.UU. derribó, el pasado 4 de febrero, un globo “espía” chino sobre aguas del Atlántico, frente a las costas de Carolina del Sur; días después derribó otros tres objetos voladores en su territorio y Canadá.

El Movimiento Raeliano Internacional plantea la posibilidad de que seres de otro planeta llegaron a la Tierra y crearon todas las formas de vida, incluyendo a los seres humanos, a quienes hicieron a su propia imagen. Para abordar más ese tema, este medio se acercó a los representantes en México del movimiento, que tomó interés en Los Cabos, ya que están planteando la posibilidad de que sea este destino turístico el primer lugar en el mundo que albergue la Embajada Extraterrestre.

“No soy realmente un experto en OVNIS , para mí lo importante no es el OVNI, sino las personas que están adentro ¿por qué vienen aquí? ¿por qué están en más y más lugares alrededor del mundo, incluido México? Para mí esa es la verdadera pregunta. No creo que puedan disparar a un OVNI, su tecnología es más alta , pueden ver que en muchos lugares han desactivado bombas nucleares y los podemos ver más y más, porque nos están preparando para su llegada, por eso hay más círculos en los campos que podemos ver”.

El Movimiento Raeliano considera que, en efecto, hay más avistamientos extraterrestres preparando a la humanidad para su llegada, pero descartan el hecho de que los objetos voladores derribados en días pasados sean de origen extraterrestre. El Movimiento Raeliano Internacional asegura que la humanidad es “primitiva” comparada con los alienígenas, ya que los seres de otro planeta tienen un avance de 25 mil años en comparación con la vida humana.

Sin embargo, ante la posibilidad de que seres de otro planeta arriben a la Tierra y sean recibidos por la humanidad con el derribamiento de sus naves, sería considerado hostil, de acuerdo al Movimiento Raeliano.

“Es por eso que necesitamos una embajada oficial y antes de hacer una embajada, de construirla, estamos difundiendo el mensaje para que todo el mundo se dé cuenta y abra los ojos sobre nuestro origen, de cómo fuimos creados, para que vean que no son seres malignos, como siempre nos lo han hecho ver en películas, Hollywood, que son agresivos, que vienen a atacarnos, a destruimos, apoderarse de la tierra y no es así, incluso ellos están llenos de amor y nos piden que construyamos una embajada, pero es que nosotros los humanos queremos, si no queremos no vienen”, dijeron los representantes del movimiento.