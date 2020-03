Rafael Nadal quiere jugar en Los Cabos, pero este año queda descartado

(Notimex) Acapulco, Gro.- Sin cerrarle la puerta al Abierto de Los Cabos, el tenista español Rafael Nadal dijo que su calendario debe ser coherente con sus objetivos y en un año olímpico estaría descartada su asistencia.

Luego de proclamarse campeón del Abierto Mexicano de Acapulco, Nadal fue cuestionado si habría recibido una invitación para el ATP 250 en México y ser el encargado de inaugurar el nuevo complejo, lo cual descartó para 2020.

Añadió que cuando el tenista es más joven puede jugar más con los calendarios, pero con el paso de los años “uno no tiene la batería ilimitada”, y para vivir semanas como la de Acapulco o Los Cabos deben llegar con el físico y la mente a punto.

Además, aseveró que con la edad más avanzada debe tomar decisiones que no son de su total agrado, pues le gustaría jugar en diversos sitios, pero es complicado y más con un año olímpico como este.

“Cuando tienes una edad más avanzada hay que tomar decisiones que a veces no me gustan, me gustaría estar en otros sitios que me apetecen, no descarto nada, pero es un año olímpico y (jugar en Los Cabos) iría contra lo que yo creo que tiene que ser mi calendario”.