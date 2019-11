“Rampas en vialidades de Los Cabos están lejos de ser funcionales”: ciudadano Amir

San José del Cabo.- Amir Villalobos García, persona con discapacidad motriz, denunció ante las cámaras de CPS Noticias que las rampas en la mayoría de las vialidades del municipio de Los Cabos están lejos de ser funcionales para las personas que sufren alguna discapacidad, ya que menciona, en algunos casos están demasiado inclinadas y es imposible subirlas sin ayuda, sin embargo lo más frecuente es la obstrucción de estas por postes, siendo accesos para personas con discapacidad “imposibles” de usar.

“Es muy difícil porque las rampas no están hechas realmente para poder andar, ni siquiera en la silla de ruedas, es más que nada para salir del compromiso; hay rampas que tienen postes en el puro medio, otras más están muy inclinadas o en la pura esquina de la banqueta donde se supone que debería de haber una rampa están desbaratadas, entonces, puedes subirte de un costado pero del otro lado no cabes o no puedes bajar porque la banqueta está destrozada o no hay continuidad”.

Destacó que cuando se ve ante dicha situación, si ve a alguna persona le pide ayuda o en otro de los casos debe regresar justo por donde subió y transitar por la calle, exponiéndose a sufrir algún accidente.

“En muchas ocasiones, o te regresas a dónde iniciaste o si tienes la suerte de que vaya pasando una persona que te ayude a bajar la banqueta, te terminas bajando a la calle y realmente te expones a que un carro te golpee o que tú mismo no puedas bajar bien la rampa y te caigas y lastimes en el peor de los casos”.

El ciudadano hizo un llamado a las autoridades para que realmente hagan conciencia sobre estas rampas que están lejos de ser funcionales para las personas con alguna discapacidad motriz.

“Solicito que la persona que vaya a ser encargada para verificar que las rampas queden bien, que se suban a una silla de ruedas, que se amarren las piernas para que no se baje y que ande sobre las banquetas de las vialidades para que corrobore que puede caminar sin necesidad de bajarse de la silla, sin problema alguno en una banqueta con rampa”.