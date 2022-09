Rampas para silla de ruedas siguen sin mantenimiento

La movilidad en la ciudad de San José del Cabo no sólo es para automotores, existen personas que andan a pie, con bastón, con andaderas y que se mueven en carriolas, existen bicicleta y personas en silla de ruedas; para estas últimas, en algunas partes de la ciudad existen rampas con el conocido logotipo color azul y blanco. Sin embargo, en muchos puntos de la ciudad están bloqueadas o no se mantienen en las condiciones adecuadas para ser utilizadas.

A la mesa de redacción de CPS Noticias llegó la denuncia que habla de la mala condición en la que se encuentran las rampas en el entronque conocido como la ye y la carretera Transpeninsular. Ahí nos dimos cuenta que la rampa está repleta de arena y en la acera existe grava.

“Las banquetas están totalmente destrozadas. Me dicen que puedo caminar en mi banqueta, pero qué voy a caminar, están llenas de baches, de cosas, no se puede. Mucha incomodidad para caminar. Como ustedes ven, está lleno de carros aquí, va uno caminando y vienen los otros, quién va a pasar, qué no va a pasar, en fin”, expresó un ciudadano en su denuncia.