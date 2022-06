Rancheros sudcalifornianos descubren plásticos en el estómago de las vacas

Los tiraderos a cielo abierto y los basureros clandestinos son un problema que afecta a los rancheros sudcalifornianos. Los residuos de estos sitios terminan en zonas en las que el ganado se alimenta, provocando que ingieran todo tipo de desechos, incluyendo plásticos.

Esto fue expuesto por el presidente de Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, Guillermo Trasviña, quien hizo un llamado a las autoridades para que regulen esta situación.

Esta situación afecta la salud del ganado, mermando las ganancias del ranchero.

“Ese plástico que consumen el ganado se deposita en el estómago de la vaca, y es una vaca que no engorda, que no se desarrolla, que no pesa, y obviamente es un ganado que va a morir”, explicó.