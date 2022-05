Rancheros piden que se acelere el programa de “bombardeo de nubes”

Rancheros sudcalifornianos piden que se aplique cuanto antes el programa de bombardeo de nubes en el estado. Se trata de la liberación de yoduro de plata para estimular de manera artificial la lluvia.

En este sentido, el presidente de la asociación civil Rescate de los Pueblos, Tradiciones y su Economía, Guillermo Trasviña, explicó que se necesitan acciones inmediatas de las autoridades.

“¿Qué se ocupa en este concepto? Se ocupa que la autoridad declare una sequía hidrológica en Baja California Sur para que Baja California Sur aparezca en el monitor de sequía que tiene CNA, porque si no estamos el monitor de esa dependencia federal no vamos a tener y no vamos a poder accesar a ese beneficio, el bombardeo de nubes”, explicó.