Ratifican a Irene Román como titular del Instituto de Cultura y las Artes

Este 07 de diciembre, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, instaló la Junta de Gobierno del Instituto de la Cultura y las Artes (ICA) y a vez tomó protesta a sus integrantes quienes con 9 votos a favor y 1 en contra por parte del regidor Linze Rodríguez, ratificaron a Irene Román Salgado como la titular del Instituto

Así mismo y conforme a lo estipulado en el orden de día se sometió a votación el nombramiento de Claribel Díaz Hernández como directora de finanzas del ICA, no sin antes el regidor Linze Rodríguez recordarle a la Junta que el Reglamento Interior del Instituto de la Cultura no está por encima del Reglamento Interior del Municipio de Los Cabos y mucho menos de la Ley Orgánica, por ende no pueden ellos aprobar otorgar una dirección pues es injerencia del Cabildo, no obstante si pueden ratificarla como fue el caso de la titular Irene Román Salgado.

Al respecto el Edil dijo, “independientemente del nombramiento que demos hoy, lo habremos de ratificar en Cabildo, sin ningún problema y sin menoscabo de pasarnos algún reglamento”.

De tal manera y con 10 votos a favor y 1 en contra por parte del regidor Rodríguez la Junta de Gobierno aprobó el nuevo nombramiento, por lo que el Munícipe llevo a cabo la toma de protesta de la misma.

Acto seguido la Directora General del ICA informó a la Junta de Gobierno sobre las actividades efectuadas del 29 de septiembre a la fecha entre las que destacó el 1er festival por el Día de la Californidad, Gente de Mar, Noches de Luz de Luna en el Cerrito del Timbre, la continuación de Viva la Plaza y el Jardín del Arte, así como el 4to festival del Día de Muertos, por mencionar.

Informó a su vez que la cuenta pública del ICA se recibió con un monto total de 1 millón 295 mil 489.17 pesos a esto se le suma el subsidio mensual correspondiente a los meses de octubre- noviembre por el orden de 1 millón 861 mil 465.96 pesos por lo que y tras pagos a proveedores por el monto superior a los 900 mil pesos en las arcas quedan de 2 millones 255 mil 882.10 pesos.

De igual manera expuso que la cultura es un referente sustantivo del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024, mismo que presenta un árbol de problemas para el rubro, entre ellas dijo:

“Déficit en programas culturales que den cobertura a todo el municipio de Los Cabos, instalaciones desaprovechadas y perdidas de identidad, poca influencia a eventos culturales convocados, programación sujeta a disponibilidad de artistas, falta de espacios en cada delegación, contratación de actividades para el sector turístico”.

Por ello y con el fin de erradicar las carencias antes mencionadas presentó el presupuesto operativo anual para el 2022 siendo este por el orden superior a los 25 millones de pesos mismo que se distribuirá en 45 partidas mismo que fue aprobado por unanimidad por la Junta de Gobierno, no obstante, el Edil aclaró que esta es una propuesta misma que será evaluada por el Cabildo.

Como parte de los asuntos generales los integrantes de la Junta solicitaron que al diagnóstico del Pabellón de Cultura se anexe una revisión al Sistema de Contra Incendios puesto que el recinto tiene demasiada alfombra que tiene años sin cambiarse; así mismo se solicitó que las actividades de viva la Plaza se extiendan a la calle Manuel Doblado tras concluir su obra para que este sector también sea beneficiado del programa.

Finalmente se preguntó sobre el estado que guarda el Teatro de la Ciudad y si ya se tiene contemplado un proyecto para el rescate del mismo a lo que el Alcalde expuso:

“Nosotros traemos un proyecto aunado al que pueda traer el Instituto de Cultura, primero la revisión y deslindar responsabilidades y luego integrarlo junto con un paseo hacia el Estero y así hacer todo en conjunto para poder bajar los recursos federales”.

Dicha Junta de Gobierno quedó conformada de la siguiente manera; Oscar Leggs, como presidente; Irene Román Salgado, como secretaria técnica; Linze Rodríguez González, José Martín Talamantes Geraldo, Juan de Jesús Pérez Agúndez, Rafael García Ceseña, Cuauhtémoc Carmona Álvarez, Samuel Cisneros Peruyero, Jonathan Vargas Agúndez, Mariana Elizabeth Mendoza Brera, María de Lourdes Téllez Landín, Remigio Hernández Osorio, Phillip Roark, Ángel Peña Tena y Yolanda Razo Abundis.