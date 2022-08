Rayo deja dos muertos cerca de la Casa Blanca

Dos personas murieron y otras tantas resultaron heridas graves al ser alcanzadas por un rayo en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington, confirmó este viernes a la AFP la policía local.

Se trata de una pareja del estado rural de Wisconsin: James Mueller, de 76 años, y Donna Mueller, de 75, precisaron las autoridades.

Las otras dos víctimas permanecen “en estado crítico”, según la policía.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022