RCI reconoce el gran nivel de servicio y hospitalidad que ofrece Los Cabos

El gran nivel de servicio y hospitalidad que ofrecen los hoteles de Los Cabos ha sido reconocido a nivel mundial por parte de RCI, la cual entrega distintivos con el más alto nivel de servicio que otorga esta empresa.

El servicio que ofrecen los diferentes hoteles de Los Cabos es considerado uno de los mejores del mundo, el nivel de atención que recibe cada huésped que nos visita nos ha colocado en el panorama internacional.

Empresas como Resorts Condominiums International por sus siglas en inglés (RCI), otorgan cada año reconocimientos a los hoteles socios que forman parte de esta importante red.

Tan solo alrededor del mundo, RCI cuenta con 3.8 millones de hoteles socios, los cuales buscan cuál es el que ofrece la mejor y más cálida de las atenciones a los visitantes que llegan a los diferentes polos turísticos del mundo.

CPS Noticias tuvo el privilegio de ser invitado a uno de los eventos dónde RCI reconoce a los hoteles que mejor han sido calificados por parte de sus huéspedes por su gran nivel de atención, hospitalidad, limpieza y amenidades que ofrecen a los turistas que nos visitan.

“Este tipo de reconocimientos los hacemos cada año, hacemos un refrendo del servicio que tienen los hoteles hacia nuestros socios. RCI es una compañía de intercambio a nivel mundial más importante, tenemos 3.8 millones de socios alrededor del mundo, y cada que un socio de RCI se hospeda en cada uno de los hoteles, a su chech out recibe un correo electrónico con una entrevista; en esta encuesta se califica cinco rubros, esos rubros son: el check in y el check out, la hospitalidad del hotel, las amenidades del hotel, las amenidades de las habitaciones y la limpieza de las habitaciones.”