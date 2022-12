No habrá reajuste de calendario escolar: SEP

La secretaria de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, informó que no habrá ajustes en el calendario escolar. Estas declaraciones se dan, luego de que padres de familia solicitaran la reposición de las clases que se perdieron, debido a los paros laborales de los trabajadores de la educación.

“No, no hay ningún ajuste de calendario. No nos corresponde tampoco a nosotros. El calendario escolar es un documento oficial que se publica en el Diario Oficial de la Federación, entonces, nosotros no tenemos la facultad de modificarlo”, señaló.