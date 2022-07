Real Madrid vence a la Juventus en juego de preparación

En un partido amistoso de talla internacional, el Real Madrid derrotó por 2 goles a 0 a la Juventus en partido disputado en la cancha del Rose Bowl.



Carlo Ancelloti mandó al terreno de juego a todo su cuadro titular, esta decisión rápidamente le rindió frutos al irse arriba en el marcador con tan solo 20 minutos de juego tras la anotación de Karim Benzema por la vía penal.



Para el segundo tiempo y tras una seguidilla de cambios por parte de ambos clubes, La Vecchia Signora logró emparejar el trámite del juego, pero al minuto 69, los merengues volvieron a hacerse presentes en el marcador con un gol de Marco Asensio.



Este partido significó el cierre de la gira estadounidense de Real Madrid, cerrando así con un saldo de 1 victoria (vs Juventus), 1 empate (vs América) y 1 derrota (vs Barcelona); su siguiente compromiso será ante el Eintracht Frankfurt en la Supercopa de Europa.