Realizan 8 mil audiencias públicas en BCS

El Gobierno del Estado de Baja California Sur, informó que durante su administración han realizado más de 8 mil audiencias públicas en todo el estado, mismas que promueven el acercamiento de los funcionarios a los ciudadanos.

Al respecto, CPS Noticias salió a las calles de la ciudad de La Paz a pedir la opinión de transeúntes sobre este ejercicio promovido por la actual administración estatal.

Para la mayoría de los entrevistados las audiencias son una iniciativa positiva, sin embargo desconfían de los resultados de las mismas.

“Si es bueno tener una comunicación con el servidor público, pero a veces nomás te escucha pero no hace más. A lo mejor si apoya, pero no al 100 por ciento”, dijo Leticia Rodríguez.

Las audiencias ciudadanas se han realizado en los cinco municipios del estado, como un sistema que permite conocer las principales problemáticas y áreas de oportunidad de las localidades.

Según la percepción de algunos ciudadanos en casos como apoyo al deporte o ayuda asistencial, aún existe desatención.

“Gracias a Dios no he tenido ninguna necesidad hasta ahorita, pero he visto muchas personas que realmente si necesitan ayuda del gobierno, deberían tener algún centro, alguna casa que les de un asilo, porque si he visto varias personas que andan en la calle deambulando, tanto de la tercera edad, como jóvenes”, dijo Carolina Carbaño.