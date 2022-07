Realizan en Los Cabos el Concurso de Intermoda 2022

Con el objetivo de posicionar y continuar impulsando a los emprendedores en el rubro de la moda, este lunes la Dirección General de Fomento Económico que encabeza Rafael García Ceseña, llevó a cabo el Concurso de Intermoda 2022 con la participación de 6 diseñadores y empresarios en el ámbito de la ropa, promocionando con ello a las y los empresarios del sector e incrementando las ventas de los negocios.

El corte de listón del Concurso de Intermoda 2022, realizado en la Casa de la Cultura en San José del Cabo, estuvo a cargo del presidente municipal, Oscar Leggs Castro, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), Flora Aguilar de Leggs y personas servidoras públicas, quienes presenciaron la exposición de los emprendedores de la moda y disfrutaron de la presentación artística del Grupo Macehuani.

Al hacer uso de la palabra, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, reconoció el trabajo y compromiso del titular de Fomento Económico y Turismo, Rafael García Ceseña, a quien le reiteró el respaldo para realizar eventos que impulsen el desarrollo de los emprendedores, productores y artesanos:

“Lo hemos dicho siempre, el no contar con presupuesto no es un pretexto y Rafael siempre ha sido de los que no se ha detenido, él busca la manera de llevarlos a cabo y de eso de trata; en ese sentido, quienes resulten ganadores de este concurso de intermoda tendrán todo mi respaldo’’, indicó.