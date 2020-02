Realizan Concurso Escolar de Escoltas en su etapa delegacional nivel primaria en CSL

Los Cabos.- La escolta que porta la Bandera Nacional es un elemento tradicional del Ejército y parte fundamental de la educación cívica y patriótica de la niñez y juventud del país, por ello y con el propósito de enaltecer ese sentimiento nacional, se llevó a cabo el Concurso Escolar de Escoltas en su etapa delegacional nivel primaria, y quienes pasaron a la etapa municipal fueron The Grange College, Frida Kahlo T.M, Fernando I. Cota Sández T.M y Héroes de 1847 T.V.

Evento organizado por la Secretaría de Educación Física, la Dirección Estatal de Educación Física a través de las supervisiones de Educación Física de los centros de trabajo 28Z y 10A con el apoyo de la XIII administración municipal. Al respecto el coordinador del Instituto del Deporte en Cabo San Lucas Wilbert Caamal Tamayo comentó que se reunieron en el Auditorio Municipal de la Unidad Deportiva de Cabo San Lucas para ser partícipes y presenciar el Concurso Escolar de Escoltas en su etapa delegacional nivel primaria, apoyados por diferentes dependencias del Ayuntamiento de Los Cabos, siguiendo las instrucciones de la alcaldesa Armida Castro Guzmán de apoyar todas las manifestaciones, ya sea deporte, cultura y en este caso educación, pilares fundamentales de una sociedad sana y progresista.

De la misma manera, continuó diciendo que se reunieron 11 escoltas de nivel primaria de Cabo San Lucas, donde saldrán las mejores para representar en la etapa municipal y posteriormente en un evento de exhibición a nivel estatal, esperamos que este tipo de eventos se sigan promoviendo, ya que enaltecen los valores cívicos que como buenos mexicanos debemos promover y conservar.

Finalmente, el supervisor de Educación Física de nivel primaria zona 28Z, Rómulo Núñez Redona agradeció la presencia de niñas y niños que hoy participan, de igual manera a los maestros encargados, directores, padres de familia y autoridades; y dijo que si bien no se equivoca tenían aproximadamente cinco años que no se desarrollaba por parte de la Supervisión de Educación Física, pero se está realizando con la intención de recobrar el valor cívico. Es importante fortalecer este tipo de eventos, realizado en coordinación con la administración municipal, la Secretaría de Educación Física, la Dirección de Educación Física y dos centros de trabajo de Supervisión de Educación Física en Cabo San Lucas 28Z y 10A.

Las escoltas participantes de la zona 28Z fueron primaria Ramón Green T.M. y T.V.; Instituto Miguel Ángel Herrera; Frida Kahlo T.M.; Arturo Guerrero T.V; Amelia Wilkes T.V y The Grange College; zona 10A Fernando I. Cota Sández T.M.; Héroes de 1847 T.V. y Colegio San Agustín.