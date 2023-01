Realizan operativo en el Centro Histórico de San José del Cabo

Con la finalidad de que se dé cumplimiento al Reglamento Municipal del Centro Histórico, personal de Inspección Fiscal que encabeza Samuel Cisneros Peruyero, llevó a cabo un recorrido por el Centro de San José del Cabo; verificando que los comerciantes cuenten con los permisos para la venta y evitar el ambulantaje y de esta forma se ponga orden en el primer cuadro de la ciudad.



“Lo que buscamos es que todo esté organizado sin que se altere el orden, y en ese sentido los comerciantes del Centro Histórico están en la mejor disposición de que se cumpla con el reglamento establecido que es refrendar el permiso y que los vendedores ambulantes cuenten con una licencia para vender’’, añadió el jefe de Inspección Fiscal Samuel Cisneros Peruyero.



Asimismo, el servidor público comentó que hasta el momento se tiene un registro de 30 comerciantes en la zona del Centro de San José del Cabo, no obstante se busca no rebasar este número de acuerdo al reglamento. “Lo que se pretende es que no haya más sobrepoblación en esta zona del Centro de San José, sin embargo si se otorgan permisos para que se lleven a cabo actividades económicas en las colonias del municipio’’, puntualizó.

Finalmente, el jefe de Inspección Fiscal, Samuel Cisneros Peruyero, hizo extensiva la invitación para los empresarios que estén establecidos en el Centro Histórico de San José del Cabo y de todo el municipio a trabajar de manera coordinada, con el objetivo de que prevalezca el orden y la seguridad en beneficio de la ciudadanía y de quienes visiten este destino turístico.