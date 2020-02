Realizan reunión las izquierdas en Los Cabos; ausentes los del PT

-Destacadas personalidades de administraciones pasadas en sus diferentes niveles de Gobierno estuvieron presentes

-Leonel Cota Montaño, ex gobernador del estado de Baja California Sur encabezó la reunión y recalcó no estar a favor de la reelección

Cabo San Lucas.- Ayer por la tarde y con gran concurrencia de simpatizantes se llevó a cabo el evento conmemorativo de los 21 años de triunfo histórico de las izquierdas en Baja California Sur y que encabezó Leonel Cota Montaño, en el lugar estuvieron grandes personalidades de administraciones pasadas en sus diferentes niveles de Gobierno, los grandes ausentes fueron los integrantes del Partido del Trabajo. Leonel Cota Montaño habló de los logros y experiencias en estos más 20 años y aseguró que este 2021 la ciudadanía deberá elegir a los mejores aspirantes para darles voz, así mismo dijo no estar a favor de la reelección a cargos populares.

Rigoberto Arce, tesorero municipal de Los Cabos abrió el evento al decir que este es un festejo en el que se reúnen diversos sectores productivos, sociales, civiles y políticos para recordar la unión ciudadana que hizo el cambio en 1999.

Lucía Trasviña, senadora de Baja California por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, dio a conocer que el triunfo de las izquierdas representa el movimiento de todos los sudcalifornianos que buscaban el verdadero cambio y de este modo borrar los peores momentos de la historia política de Baja California Sur.

Rubén Muñoz, presidente municipal de La Paz, dijo que lo ocurrido hace 21 años fue una decisión de ciudadanos que enfrentaron el inicio de un cambio de régimen, en el que Leonel Cota vino a ser la voz del pueblo, siendo uno de los mejores gobernadores del estado.

Mientras tanto Armida Castro Guzmán, presidente municipal de Los Cabos, señaló que Leonel Cota Montaño es aliado y representante de los cabeños ante el Gobierno federal, mismo que por primera vez está del lado de los sudcalifornianos, “la izquierda es servicio, trabajo y lucha, es ir en contra corriente en muchas veces, pero es servir a la comunidad y escuchar al ciudadano y generar políticas públicas en beneficio de la sociedad”.

Leonel Cota Montaño, ex gobernador del estado de Baja California Sur, dijo que en las próximas elecciones los aspirantes de las izquierdas deberán competir entre ellos y será la ciudadanía quien elija a sus representantes, ya que son quienes tienen la última palabra.

“Hoy cualquiera puede ir de un partido a otro y es parte del éxito que se ha logrado en este país, de que si no perteneces con gusto y con ganas en un organismo político, vete a dónde estés a gusto y con ganas; ese es un principio que debería existir en la vida pública, en aquel tiempo salirse de un partido era un delito mundial, sin embargo en 1999 existía un pueblo en el hartazgo que alzó la voz y que cambió el rumbo”.Cota Montaño agradeció el apoyo de su familia, ya que gracias a ella pudo lograr el cambio que la población exigía; de igual modo, añadió que después de 21 años hay una nueva generación de jóvenes políticos que merecen dominar la política de la región, por lo que hay que darles la oportunidad.

Dentro de su mensaje, señaló como nefasta la propuesta de ley en materia de movilidad y que iba en contra del sector transporte, “si uno está en contra de su gente, para qué puede valer un político, por qué darles la espalda a los transportistas, mismos que se han forjado en las buenas y en las malas, así como ganaderos, pescadores y demás sectores primarios”.Abundó en el tema de los transportistas, que los diputados que votaron a favor de la propuesta de movilidad eran unos traidores y que no les creía nada, sobre todo que ahora andaban buscando alianzas, dejando en claro que este evento nada tiene que ver con los comicios del 2021, sino que es un evento para dignificar la memoria de quienes hicieron el cambio.

Puntualizó que si los políticos no tienen humildad no sirven, señalando haber invitado a personas de otros partidos que estaban con Leonel Cota en 1999 a este evento conmemorativo y en el que está seguro que volverán a coincidir, “no es el propósito de hacer un trabajo de proselitismo, sino de unidad de coincidencias”.

Uno de los temas abordados y que dejó en claro el ex gobernador del estado es no estar a favor de la reelección.

Criticó así mismo en su mensaje, que en 2006 hubo una serie de deformaciones políticas en la entidad, de las que no estuvo de acuerdo, errores que no deben permitirse bajo ninguna circunstancia.

Concluyó diciendo que hay temas que atender como las invasiones en Cabo San Lucas, así como lo relacionado al agua potable. “Tengan la profunda fe de que por encima de amistades y resentimientos los valores se imponen, por lo que en 2021 debe prevalecer la decisión de la ciudadanía y que sean los mejores en construir lo que viene”.