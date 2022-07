Realizan Primera Sesión del Consejo de Administración de API 2022

l gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, en su carácter de presidente del Consejo de Administración, celebró la Primera Sesión de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API-BCS) a cargo del director general, Narciso Agúndez Gómez.

Se dieron a conocer los avances en la materia, con el registro de un incremento en la recaudación, gracias al diagnóstico y movimientos administrativos que han permitido detectar fallas y establecer mejoras en la eficiencia del gasto y eficacia de los recursos materiales y humanos. Durante el desarrollo de la sesión fueron aprobados por unanimidad la mayoría de los acuerdos y propuestas presentadas por el titular de la dirección.

El Mandatario estatal tomó protesta solemne a los nuevos servidores públicos de la Administración Portuaria Integral: Alejo Aparicio, como titular de la Dirección de Gestión Portuaria, así como a los Gerentes de Administración de Loreto, Gerardo Villagrán y de Santa Rosalía, Humberto Avilés.

El director general de la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, agradeció al gobernador del estado y presidente del Consejo, Víctor Manuel Castro Cosío, la confianza para impulsar los proyectos de ordenamiento y modernización portuaria, de igual manera dio la bienvenida a las y los consejeros presentes y sus representantes ante el Consejo.

En su mensaje de clausura, Castro Cosío reiteró que la transparencia y rendición de cuentas debe ser una costumbre de vida, no sólo para la función pública y dijo que el gobierno ratifica su postura de no otorgar concesiones que no beneficien al pueblo.

“Quiero aprovechar este espacio para pedirles a todas y todos los servidores públicos para que promovamos entre la población la nueva cultura de la transparencia, porque la cuarta transformación y lo que promueve nuestro presidente de México todos los días, está encaminado a generar conciencia para que la transparencia y rendición de cuentas sean una cultura, debemos ser transparentes, honrados y justos en cada aspecto de nuestras vidas”, concluyó.

Estuvieron presentes la vicepresidenta del Consejo, Rosa Maribel Collins Sánchez, secretaria de Turismo y Administración del Gobierno del Estado; Sandra López Hernández, directora de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en representación de la Coordinadora General, Cap. Alt. Ana Laura López Bautista, integrante del Consejo; consejero, Marco Antonio Gutiérrez De la Rosa, secretario de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado; consejera, Bertha Montaño Cota, secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; consejero, Jesús Guillermo Álvarez Gámez, director del Fondo Social para el Desarrollo del Estado de Baja California Sur; Abraham Eliezer Manríquez Ramírez, director de Auditoría Gubernamental; en representación de la Comisaría del H. Consejo de Administración, Rosa Cristina Buendía Soto, contralora general del Gobierno del Estado; Gerardo Manríquez Amador, secretario técnico del Consejo y director de Contraloría y Seguimiento Administrativo de API-BCS.