Realizan trabajos de sanitización en vialidades y avenidas principales de La Ribera

San José del Cabo.- Juan Carlos Montaño Ortiz, delegado municipal de La Ribera indicó que a partir del 6 de abril implementaron el filtro sanitario a la entrada de la delegación con la finalidad de disminuir los riesgos de la pandemia por la contingencia sanitaria del Covid-19, y limitar el tránsito sólo a lo esencial tal como ha indicado la Secretaría de Salud en sus tres órdenes de Gobierno, por igual forma, como parte de las medidas preventivas, el lunes 11 de mayo llevaron a cabo trabajos de sanitización en las vialidades y avenidas principales de la delegación.

“Se inició un proceso de sanitización en la delegación por lo que con una barredora se empezó a esparcir un sanitizante en cloro en las vialidades que conducen a esta delegación, así como las avenidas principales, posteriormente el mismo sanitizante se esparció por toda la comunidad de La Ribera y las subdelegaciones que la comprenden. Estaremos trabajando todo lo necesario para disminuir los riesgos pues sabemos que estamos en una situación complicada en tema de salud y es difícil llevar nuestra vida cotidiana de antes ya que debemos tomar diversas medidas para evitar la propagación de los contagios y que no lleguen a las delegaciones y pueblos pequeños que comprenden este municipio”.

Destacó que buscan realizar estas acciones de sanitización de una manera habitual, por lo que se encuentran en el proceso de gestión y logística que deben de efectuar como parte del XIII Ayuntamiento así como integrantes de la iniciativa privada:

“Una característica que hemos visto en nuestra delegación es el gran equipo que estamos haciendo entre el Gobierno, iniciativa privada y sociedad, eso habla de una madurez y un trabajo que debemos continuar ejecutando de la misma manera, porque el beneficio es colectivo así como la salud, y considero que no hay otra situación más importante que esta”.

Indicó que con este tipo de acciones buscan reforzar las medidas preventivas, ya que hasta el momento, señaló, no existen acciones fijas que eviten los casos de coronavirus:

“Considero que cualquier trabajo que nosotros podamos impulsar para disminuir los riesgos, yo creo que es importante al igual que la prevención del ciudadano, la mejor certeza que podemos tener como residentes, es llevar las medidas que nos están indicando los tres órdenes de Gobierno, por ello nos han recomendado en reiteradas ocasiones no salir de casa cuando no sea realmente necesario, guardar nuestra distancia, portar cubrebocas cuando vayamos a convivir con las personas, tratar de desinfectar todos los productos que ingresan a nuestras casas y tratar de no salir a las otras delegaciones o la cabecera municipal salvo sea necesario”.

Reiteró que sin duda, las medidas que cada ciudadano tome en sus respectivos hogares son las que podrán brindar mayor certeza a la salud propia.

Para finalizar, agradeció a todas las compañías de la iniciativa privada, la empresa Villa Gómez les está colaborando con el proceso de sanitización, Seguridad Pública, Protección Civil por permanecer constantemente en el filtro sanitario, así como al Ayuntamiento que lidera la alcaldesa Armida Castro por todo el esfuerzo que se ha visto y han llevado hasta cada rincón de las comunidades, exhortando a la ciudadanía a poner de su parte para salir adelante de esta contingencia sanitaria que se vive actualmente por el Covid-19.