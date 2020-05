Realizarán festival digital con motivo del Orgullo LGBTIQ

Daniela Pérez

La Paz.-El Colectivo La Paz es Diversa, en conjunto con Aliadxs y la Haus of science, realizarán un festival digital con motivo del orgullo LGBT en Baja California Sur que arrancará este próximo 3 de junio y se extenderá todo el mes, comentó Santiago Rovira, integrante de La Paz es Diversa.

Añadió que antes de la pandemia la comunidad LGBT realizaba reuniones para convivir y ayudarse de manera mutua, sin embargo actualmente uno de los mayores retos que enfrentan es poder llegar vía digital a las personas que forman parte de su comunidad.

“La Paz es Diversa comenzó como un espacio seguro, las reuniones y las actividades se volvían ese espacio seguro para estas personas, y ahora ya no podemos hacer esas actividades en físico, y pues el espacio seguro deja de ser físico y el reto es cómo digitalizar ese sentimiento de seguridad que dábamos en nuestras reuniones. Todas las personas que viven dentro del closet ahorita están encerradas con las personas a las cuales les tienen que mentir sobre su propia identidad, entonces eso genera incluso un regreso al closet”, explicó.

Por lo tanto, señaló que este año ante la necesidad de continuar en contacto y fortaleciendo a la comunidad, prepararon un extenso programa de actividades dirigidas a las y los miembros de la comunidad LGBT, sin embargo, son abiertas para el público en general, además todas las actividades serán gratuitas, mientras que habrá una opción para realizar donaciones a través de Paypal para quienes así lo deseen.

“Los miércoles y los viernes tenemos webinars desde el 3 hasta el 26 de junio, generalmente a las 7 pm; todos los jueves de junio tenemos ciclo de cine en Netflix Party, los sábados tenemos dos actividades culturales y los domingos tendremos tres conversatorios”, expresó.

Finalmente invitó a consultar la página de facebook La Paz es Diversa, la Haus of Science o de Señorxs Aliadxs, así como la página web www.orgullobcs2020.com en donde las personas podrán encontrar más información y acceder a las actividades programadas.