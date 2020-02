Reaparece Dany Espinosa en el triunfo del América sobre Morelia

Los Cabos.- El Club América de la Liga MX Femenil sigue de líder general y con el regreso de la seleccionada nacional y nativa de San José del Cabo; Daniela Espinosa Arce ayer doblegó 2-1 a Monarcas Morelia.

América continúa imbatible y sigue acumulando buenos resultados, esto tras vencer 2-1 a domicilio a Monarcas Morelia, en actividad de la fecha 7 de la Liga MX Femenil Torneo Clausura 2020.

Con gol de Jana Gutiérrez al minuto 12 y de Marlyn Campa al 40, Águilas continúa con su hegemonía y se consolida como líder general, a pesar de que las purépechas empataron al 24 el marcador, con gol de Liliana Hernández.

El equipo azulcrema visitó la cancha del José María Morelos y Pavón con deseo de continuar con el invicto para seguir en la cima de la clasificación, por ello salió a presionar desde el primer momento.

Al minuto 12, en una jugada derivada de un saque por la banda derecha, Montserrat Hernández tomó el balón, sin pensarlo dos veces mandó el centro y Jana Gutiérrez estaba atenta para incrustar el esférico en las redes y abrir el marcador, 1-0.

En una dura jugada, la silbante Priscila Pérez Borja señaló la pena maxima y desde los once pasos, Liliana Hernández empató los cartones al minuto 25.

La primera mitad continuó calientita y en un contragolpe, Montse Hernández condujo la pelota y pasando la media cancha dio el pase a Marlyn Campa, quien desde fuera del área disparó a portería y así marcar su quinto gol de la temporada, para hacer el 2-1 definitivo.

En el complemento, la “monarquía” no pudo empatar el marcador y América, aunque tuvo oportunidad, no pudo ampliar la ventaja, pero se lleva los tres puntos al Nido.

Con este resultado, la escuadra de Leonardo Cuéllar llegó a 17 unidades en el primer puesto de la general, mientras las comandadas por Filadelfo Rangel sumaron su tercera derrota en la campaña y permanecen momentáneamente en el séptimo sitio con 10 puntos.

La cabeña Dany Espinosa jugó 82 minutos y no logró anotar.