Rebasa demanda de becas “Benito Juárez” a personal: delegada

El programa de Becas Benito Juárez de La Paz causó insatisfacción en los pobladores, ya que los horarios de las citas no han sido respetados, y durante la espera el personal argumentó que no está en sus manos el agilizar los trámites y las condiciones en las que esperaron no son las más apropiadas: solo contaron con un toldo, donde se aglomeraron decenas de personas.

En entrevista para CPS Noticias, la delegada de la Secretaría de Bienestar de Baja California Sur, Yanssen Weichselbaum, compartió algunas de las circunstancias en las que se ha desarrollado la cobertura de las Becas para el Bienestar en el estado.

Primero, explicó que este programa se tenía que implementar desde el 2020, pero que la pandemia y una crisis que sufrió la producción de chips y cajeros automáticos lo retrasaron.

“Esta situación no se pudo concretar derivado de la pandemia, primero, eso nos retrasó la construcción de los bancos y, número dos, hubo como sabes, una crisis de chips y esto generó que se retrasara la producción de cajeros automáticos y la producción de tarjetas. Hubo una crisis real en todo el mundo de plásticos”.

Según el Padrón de Beneficiarios del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, correspondiente al último trimestre del 2022, fueron beneficiados 40 mil 283 estudiantes en el territorio de Baja California Sur. Sin embargo, la delegada de la Secretaría destacó que el Banco del Bienestar está trabajando para salir del rezago en la entrega de las becas y de las tarjetas bancarias.

“Están haciendo entrega de pagos de media superior de rezago, porque estos pagos empezaron en el mes de noviembre que fue a través de las citas, no se pudieron concretar muchas de las citas […]pero también se tienen pagos de rezago de media superior, pago de básica del bimestre enero y febrero, se tiene la entrega de tarjetas de media superior, y tienen la entrega de tarjetas de educación básica en los bancos”.

Las consecuencias de este rezago son las aglomeraciones que se han dado en la Secretaría de Bienestar de Baja California Sur y en las del Banco de Bienestar, en las que padres de familia no han concluido estos trámites por la falta de comunicación y organización del personal responsable que, además, es muy poco.