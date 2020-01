Rebasada y sin salida SCT ante falta de infraestructuras en Corredor Turístico

Cabo San Lucas.- Gilberto Lira Garcés, presidente del Colegio de Ingenieros de Los Cabos, dio a conocer que desafortunadamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene los recursos suficientes para crear más obras de infraestructura como puentes peatonales cerca de los centros comerciales o desarrollos, así como puentes vehiculares como en el vado de El Zacatal, en otros puntos estratégicos del Corredor Turístico San José del Cabo – Cabo San Lucas.

De igual modo dijo que además de considerar la creación de puentes tanto vehiculares y peatonales se requiere de un distribuidor vial en la zona de Fonatur, esto en la cabecera municipal, necesidades que no tienen para cuando ser atendidas a pesar de la sentida demanda.

Explicó que en el caso del cruce que hay en El Zacatal es un tramo que se ve afectado cada épocas de lluvia, ya que el acceso vial se ve seriamente azolvado, por lo que sería bueno considerar un puente vehicular, sin embargo la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no tiene los recursos suficientes para desarrollarlo.

Relacionado a los puentes peatonales que se requieren sobre el Corredor Turístico, el entrevistado dijo “son muchos puentes peatonales los que se requieren, uno a la altura del Cerro Colorado, en donde está el Fresko, entre otros y es que la gente pasa corriendo de un lado para otro”.

Insistó que no sólo faltan puentes sino también otro tipo de infraestructura como un distribuidor vial a la altura de Fonatur en San José del Cabo, sin embargo es un tema que no tiene para cuando atenderse, debido a que la SCT no tienen los recursos suficientes y ahora menos debido a que la instancia tuvo un recorte en su presupuesto anual.