Rebasan límite de espacios para preinscripción en Secundaria Técnica #25

Los Cabos.- Ruth Toribio, madre de familia quien se encontraba en la Secundaria Técnica #25 en la colonia Vista Hermosa haciendo fila para recibir un ficha de preinscripción para uno de sus hijos compartió para las cámaras de CPS Noticias un poco de este proceso, indicando que este día le tocó llegar a las 4 de la mañana y se encontró con la sorpresa que ya se encontraban padres de familia haciendo fila, pues se habían quedado a hacer guardias.

“Hicieron el comentario que nadie iba a venir a quedarse a dormir pero mucha gente sí lo hizo por lo que la Directora organizó en grupo y en este caso nosotros no quisimos venir porque nos dijeron que no había lista por lo que llegamos aquí a las 5 de la mañana para formarnos y apuntarnos así como organizarnos para que prosiguieran a entregarnos la ficha por lo que ahora solo tenemos que estar esperando; pero ahora nos dicen que probablemente los que llegamos en la mañana no nos toque el turno matutino porque entre comillas llegamos tarde y eso a ver si agarramos lugar”.