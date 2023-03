Rebeca Barrera, sudcaliforniana aspirante para presidir el INE

CPS Noticias Los Cabos platicó en exclusiva con la sudcaliforniana Rebeca Barrera Amador, quien forma parte de la quinteta de las que aspiran a ser consejera presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Con 24 años de servicio dentro de la función pública, la actual candidata se desempeñó desde 2014 como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur, así como secretaria auxiliar en la sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en Guadalajara, en el periodo 2012 y 2014.

Fue durante la emisión matutina de CPS Noticias Los Cabos, donde Rebeca Amador, señaló que se encuentra muy contenta y agradecida por ser considerada para ocupar el cargo. Comenta que el proceso por el cual ha pasado ha sido muy riguroso entre más de 500 candidatos que aspiran a presidir el INE.

Referente a los señalamientos sobre su relación con el gobernador de Baja California Sur, Victor Manuel Castro Cosío y el Partido del Trabajo (PT), la aspirante a consejera señaló que ella durante todos sus años de servicio ha realizado un trabajo honesto y considera que se encuentra bien evaluada por parte de los representantes del INE.

“Fue un proceso muy riguroso, estoy muy contenta y agradecida por estar aquí. Es la primera vez que una sudcaliforniana entra a esta quinteta. Estoy bien evaluada y representada, no tengo señalamientos, tengo imparcialidad en los trabajos que he realizado, eso me ayuda a identificarme un poco más por el trabajo honesto que he realizado. Se puede soñar a estar dentro de esta lista y ojalá se tomen las mejores decisiones”.