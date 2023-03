Rebeca Jones reaparece en público demacrada

Rebeca Jones ha hecho su primera aparición en público, luego de haber sido hospitalizada hace un par de meses, debido a una serie de complicaciones en su salud por los que casi pierde la vida. Sin embargo, su aspecto demacrado y delgado despertó preocupación entre sus fanáticos.

Durante su reaparición se mostró bastante contenta, luciendo extremadamente delgada y vistiendo un conjunto azul de estrellas. Algo que encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a inundar sus redes de mensajes de apoyo y preocupación.

Ante esto, la actriz publicó una fotografía de dicho evento en su cuenta de Instagram, el cual fue organizado, especialmente, para ella por Jacobo Nazar y Videocine como parte de una premiere privada por la película “Nada que ver en compañía de sus seres queridos, donde agradeció el apoyo de la gente, así como sus buenos deseos.

“Como no pude asistir a la premier de Nada que ver, Jacobo Nazar @jaynazar y @videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo”, dijo.

Sobre su enfermedad pidió al público no sentir lástima por ella, asegurando que se encuentra bien en estos momentos. Mientras que sobre su aspecto físico dijo que el haber permanecido por 8 días en terapia intensiva la hizo adelgazar indudablemente. Sin embargo, aseguró que si bien por el momento no es su prioridad, muy pronto los recuperará, pero por lo mientras, se encuentra disfrutando al máximo su vida y cuidándose.

“Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso”, publicó.