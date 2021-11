Recaban firmas para decidir si se vota para que AMLO siga en la presidencia

La asociación civil Que Siga la Democracia, encabezada en el estado por Daniel Druk, está convocando a todo ciudadano o ciudadana a firmar y recabar firmas, para expresar que sí están de acuerdo con que se realice una votación para decidir si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con su mandato o no.

Este proceso arrancó hoy 1 de noviembre y se cerrará el 15 de diciembre, las personas podrán participar de manera digital por medio de la aplicación Apoyo Ciudadano, que puede descargarse desde Google Play, Play Store o Apple Store, según la opción con la que cuente el sistema operativo de su celular.

Para que la votación de ratificación o revocación de mandato sea una realidad, se necesita el 3% de las firmas del Padrón Electoral en al menos 17 estados de la república, en BCS significa un número de 21 mil firmas.

Posteriormente, para hacer válida la votación, que se efectuaría el 27 de marzo del 2022, si se logra el porcentaje de firmas que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE), sería necesario contar con el 40 % de participación del Listado Nominal a nivel nacional.

Daniel Druk y quienes le acompañaron en conferencia de prensa, en la cual se expuso este tema, consideran que la oportunidad que tendría la población de decidir si el presidente sigue gobernando o no, es un hecho histórico que debe celebrarse y con este argumento invitaron a la ciudadanía a ser partícipe de este proceso, al tiempo que pidieron a partidos políticos y funcionarios, no involucrarse, cuando menos no desde la función pública, ni desde la identidad de algún organismo político.

Para los interesados en este asunto, el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene en su página web un micrositio que se llama “Revocación de mandato”, en donde se explica detalladamente el tema.