Rechazo de dirigente panista a que pretendan diputados en BCS promover adopción en matrimonios igualitarios

San José del Cabo.- Tras la reciente iniciativa que presentara un diputado del Partido del Trabajo (PT), que permitiría la adopción entre matrimonios igualitarios en el estado de Baja California Sur, Juan Manuel Murillo Murillo, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Los Cabos, mostró su desaprobación por el tema con un tajante no.

“La postura es muy clara en este caso por parte del Comité Directivo Municipal, es un tajante no; y quiero citar así, lo que un juez federal de la Corte de Estados Unidos expresa y lo deja bien fundamentado, él es muy claro dice: no existe el derecho a adoptar, existe el derecho a ser adoptado, el niño tiene derecho superior de recuperar lo que ha perdido en lo natural, un padre o una madre, el niño no es un producto para satisfacer un anhelo personal, ideológico o político, el niño es el fin supremo de la sociedad y del estado.” aseveró.

Reiteró que lo antes mencionado deja muy en claro la postura respecto la adopción de matrimonios igualitarios, complementó dejando muy en claro que se respeta la orientación que se tenga de cada individuo, pero no está de acuerdo en que se les permita adoptar un niño.

Referente a los derechos humanos, explicó que el artículo primero y el cuarto que forman parte de las garantías individuales, expresan muy claro lo que se quiere definir, ya que en el cuarto se expresa sobre la familia, el género, desarrollo integral del ser humano en el que se concibe dentro de lo natural, el seno familiar.

La postura de Acción Nacional será firme, indicó Juan Manuel Murillo, al reiterar que no se dará marcha atrás en el tema.

Reiteró por tal su desaprobación se vea tal forma de adopción como una manera viable de disminuir las cifras de los niños que se encuentran en casas hogares.

“Hay muchas parejas heterosexuales, hombre y mujer que tienen la intención de adoptar y que están incluso en procesos para lograr una adopción; aquí el tema son nuestras autoridades, que son y deben ser muy cautelosas en determinar y seleccionar qué pareja sí es apta para adoptar a un pequeño”.