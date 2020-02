Recibe apoyo comunidad de La Candelaria

Los Cabos.-La gestión de la alcaldesa Armida Castro Guzmán, informó que dando seguimiento a la entrega de beneficios procedentes de los recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS), éste, continúa vigente, y en esta ocasión, después de tocar las puertas de Gobierno federal y conseguir los recursos para que sean aplicados en obras integrales, se construye una nueva historia para Los Cabos, así lo aseguró la primera edil, quien estuvo acompañada en la comunidad de La Candelaria por ciudadanos beneficiados con este proyecto y quienes agradecieron el apoyo.

Al respecto, la señora Mercedes Rafaela González, habitante de la comunidad y beneficiaria del FAIS, compartió: “estoy muy contenta con el apoyo que me dieron para la construcción de mi cocina, la que tenía era de palma, muchísimas gracias, tenía muchos años metiendo papeles y no me daban nada”… (SIC) así lo expresó ciudadana.

Por su parte, el señor Rosario Martínez agradeció el apoyo recibido de manos de la autoridad municipal: “gracias a la Alcaldesa por venir a la comunidad de La Candelaria a dejar estos beneficios para todos nosotros” dijo el habitante.

Cabe resaltar que la entrega de estos múltiples beneficios, que son etiquetados en obras sociales, por el orden superior a los 13 millones de pesos, se encuentra la construcción de cuartos para cocina, de recámaras con baño adicional para personas con discapacidad, entre otros rubros, beneficiando así a varias familias de Los Cabos, entre ellos, los acreedores de esta comunidad, que acaban de recibir dichos apoyos y que por parte del Consejo de Vigilancia conformado por ciudadanos beneficiarios del programa de obras de FAIS 2019, velarán porque estos recursos sean empleados de manera correcta.

En ese sentido la inversión engloba a las diversas colonias que recibirán los apoyos y abarca: 14 metros de construcción, segmentación de losa y acero de refuerzo, muros de blocks de 15, de 20×40, que llevan una estructura de concreto y de acero de refuerzo, losa de concreto de 10cm de espesor y toda la armada de la segmentación es varilla, obras de calidad para el beneficio de la ciudadanía, así lo desglosó la Alcaldesa al hacer entrega de dichas acciones.