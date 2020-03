Recibe Departamento de Bomberos de SJC donación de 10 equipos para bombero estructural

San José del Cabo.- El Departamento de Bomberos de San José del Cabo recibió la donación de 10 equipos para bombero estructural este fin de semana por parte de Wilfredo Bañuelos, residente estadounidense, quien dijo que él se dedicaba a esta noble y humana labor, por lo que comprende que los bomberos siempre hacen un gran esfuerzo con lo que tienen para dar lo mejor de sí mismos a la comunidad.

“Sé que existe mucha necesidad en el departamento, por lo que iniciamos con esta donación y trataremos de seguirlos apoyando, ya que yo era bombero en San José, California, he venido y me percaté que necesitan equipo, porque lo que tienen a veces no es suficiente y está muy gastado, ellos hacen mucho y un gran esfuerzo con lo que tienen y si pudieran tener más, yo creo que pudieran ayudar más a la comunidad.”