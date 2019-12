Reciben alrededor de 90 mil toneladas de basura en relleno sanitario de Palo Escopeta

San José del Cabo.– Roberto Sandoval, director general de los Servicios Públicos en Los Cabos reveló que en el año 2019 indicó tan solo en el relleno sanitario de Palo Escopeta se recibieron alrededor de 90 mil toneladas de basura, destacando que los rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto se encuentran en las condiciones óptimas y apegados a la Norma 083 que rige a los rellenos sanitarios, destacando que se tienen mayor orden.

“Lo digo con honor y con orgullo que no se nos ha incendiado todavía hasta la fecha ninguno de los grandes rellenos sanitarios como es el de Candelaria y Palo Escopeta, este último tiene un buen tratamiento y al día vamos con la basura; nunca habían estado tan bien los rellenos sanitarios como en esta administración, se está llevando a cabo todo para cumplir con la Norma 083, acercarnos más a cumplir al 100%”.

Informó que durante el 2019 los ciudadanos del municipio de Los Cabos generaron alrededor de 240 mil toneladas de basura de las cuáles se depositaron en Palo Escopeta alrededor de 90 mil toneladas y 120 mil en Cabo San Lucas, ya que dijo en la delegación sanluqueña es donde hay más gente.

Destacó que a los tiraderos de cielo abierto tal como el de Miraflores a pesar de no serlo, dijo, de les da el tratamiento de relleno sanitario, es decir, extienden, compactan y entierran la basura, pues es poca la que se produce.

“Desde hace un mes y medio no hemos estado utilizando el tiradero a cielo abierto de Miraflores ya que hay algunos arreglos que debemos hacer con los propietarios por lo que la basura de esta delegación se está llevando ahorita hasta el tiradero a cielo abierto de La Ribera, ya que empezamos a traer a Palo Escopeta pero era más gasto de combustible para los camiones y no la tiramos en el de Santiago porque es muy chico, además en el de La Ribera los ejidatarios cooperan más y nos dan más extensión a pesar de que es prestado, no nos cobran nada”.

Agregó que se encuentran en pláticas para realizar un convenio con el propietario de la tierra para que venda el espacio del tiradero a cielo abierto de Miraflores y con ello dijo, hacerlo más grande y sea un relleno sanitario que cumpla con la Norma 083.