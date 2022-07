Prevención del Delito recibe hasta 15 denuncias diarias de extorsión telefónica

Aunque con el transcurrir de los años la modalidad de extorsión telefónica ha tenido algunos cambios, sobre todo en el discurso que usan los delincuentes para sacar dinero a las personas, los casos continúan aumentando; en este sentido el titular de la Dirección de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Pedro Enrique Alba Susarrey, mencionó que un día llegan a recibir hasta 15 denuncias de este tipo.

El experto en el tema indicó que cuando atiendes la llamada de un número extraño lo más importante es mantener la calma y escuchar con atención lo que dicen debido a que estas personas suelen usar palabras como gancho para sacar información y a partir de ahí empezar la extorsión.

“El extorsionador va a ser una persona que siempre te va a pedir estar en línea, te va a decir ‘No me cuelgues’, ‘Ve a tal tienda de comercio a comprar un chip de teléfono’. Como es una persona que no va a querer perder la comunicación contigo es muy diferente a un secuestrador, pues un secuestrador te marca y solicita cierta cantidad de dinero, no negocia, te cuelga y te está dando las instrucciones, en cambio el extorsionador no quiere que tengas un segundo para pensar si es real o no es real”, explicó.