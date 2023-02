Karely Ruiz es recibida a huevazos en el Carnaval de Guaymas 2023

La famosa modelo de Only Fans, Karely Ruiz, recibió una serie de ataques con huevos mientras desfilaba sobre un carrito alegórico en el Carnaval de Guaymas 2023, realizado en el estado de Sonora.

Su aparición fue toda una polémica, pues además de ser recibida entre gritos y aplausos por parte de sus fanáticos, fueron bastantes personas las que no estuvieron de acuerdo con que la influencer fuera la madrina del evento, razón por la que se especula que decidieron recibirla de esta manera.

El hecho fue captado en un video, donde se puede observar a Karely bailando y saludando al público, cuando alguien, repentinamente, le lanza un huevo entre la multitud. Ante esto, la regia asombrada, sólo se limitó a retirarse del pecho los restos del cascarón y continuó bailando.

A pesar de que en el momento pareció no molestarse, tiempo después expresó su descontento ante la agresión que sufrió en sus redes, cuestionando el porqué de dicha acción, asegurando que no se mete con nadie y que únicamente fue a hacer su trabajo.

“O sea me tiran, me agreden, ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie, yo fui hacer mi jale y ya. Sí me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo. Deberás que están dlv todos los que tiran”, escribió.