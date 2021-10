Reciben a Monreal en Coahuila de manera efusiva

En su visita a Saltillo, Coahuila, para asistir al Tercer Informe de Labores del senador Armando Guadiana Tijerina, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, fue recibido con gritos de “Presidente, Presidente”.

Previo a la ceremonia en que Guadiana Tijerina rindió su informe, Monreal fue entrevistado por los medios de comunicación, y al término de la entrevista surgieron los gritos en apoyo de la candidatura presidencial del legislador zacatecano.

Cuestionado por los reporteros sobre sus aspiraciones presidenciales, Monreal Ávila insistió en que lo más importante para Morena es que haya procesos internos que no provoquen rupturas, que la selección de candidatos sea transparente y pareja, y que no haya imposición ni simulación.

“Nadie debe ofenderse si mi posición es el piso parejo, si mi petición y mi propuesta es que no haya imposición, porque si se da así, habrá ruptura, y creo que no lo merece Morena. Hemos luchado, los que estamos en Morena hemos luchado, los que fundamos Morena lo fundamos con base al principio democrático de participación amplia de los ciudadanos. Que la gente decida, porque si no, estaríamos reproduciendo los viejos vicios de la imposición. Yo no estoy de acuerdo con eso y nadie debe de ofenderse”, advirtió.