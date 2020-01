Recibió el Municipio pago de las licencias que violentan el PDU: Síndico Municipal

Pese a denuncias interpuesta por Álvaro Ramirez en Contraloría hay que recordar que la autorización de esa obra se dio siendo él director, señala Mario Alejandro Fernández Briseño

San José del Cabo.- Con relación a que el ex director de Planeación y Desarrollo Urbano del XII Ayuntamiento, Álvaro Ramírez afirmó que son 4 las denuncias que siguen sin respuesta por parte de Contraloría y que las obras se encuentran violentando el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), aseveró Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, que finalmente, pese a que las licencias se encuentren violentando el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) o en algunos casos se presentaron firmas falsas o no, finalmente estuvieron recibiendo los pagos.

“Son denuncias de la administración en donde ellos eran directores, el trabajo que ellos hicieron o no hicieron; hay que recordar que la autorización de esa obra se dio siendo él el director general del área, hay que recordar también que si bien él no firmó esa licencia como dice, él firmó los enteros del pago, estuvieron recibiendo esos pagos incluso cuando la Alcaldesa actual estaba tomando protesta junto con los regidores, ellos aceptaron esos pagos y emitieron esas licencias”.

Indicó que por parte de esta administración, así como especialmente por parte de Sindicatura, se presentó una denuncia ante Semarnat, pues señaló, es la autoridad federal la que emitió una concesión que otorga el construir de cierta manera.

“Nosotros presentamos una denuncia ante esta instancia para que haga la investigación correspondiente. Cuando el ex director va a Contraloría, es porque está indicando que algo se hizo mal durante su administración, y si bien él no tuvo la culpa en los casos en donde se tienen las supuestas firmas falsas, así como en aquellas obras que violentan el PDU, sí tuvo la culpa por ser omiso y permitir a quienes estaban a su cargo el llevar a cabo esas acciones”.

Reveló que en dicha denuncia que realizó Sindicatura en conjunto con Zofemat y que el 26 de noviembre de 2019 se recibió en Profepa, misma dependencia que tiene a su cargo Semarnat, por la obra en zona marítimo terrestre ubicada en El Médano.

“Nosotros denunciamos las posibles irregularidades de la obra así como de la concesión, por lo que obviamente esta instancia tendrá que realizar su propio análisis y determinar si es correcto o no. Ahora, el tema no es si la concesión es correcta o no por parte de esa Sindicatura ni del Ayuntamiento, sino que es que se otorgaron dichas licencias o concesiones cuando él estaba a cargo de esa área, por lo que él tuvo registro y él firmó y aceptó, finalmente aceptaron los pagos de derecho, ese es el tema que debemos considerar, no la solicitud del concesionario que si viene derivado de unos acuerdos entre los Gobiernos federal, municipal y estatal, ese es otro tema que por supuesto también se está atendiendo”.

Finalizó señalando que Contraloría Municipal se encuentra analizando el actuar de los funcionarios de la décima segunda administración de Los Cabos.