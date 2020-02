Recibirá Cobach 04 de CSL 700 solicitudes para examen de admisión; sólo quedarán 360

Cabo San Lucas.– Renato Leal, director del plantel 04 del Colegio de Bachilleres (Cobach) en este puerto, dio a conocer que en esta semana iniciaron con el proceso de información vocacional en todas las escuelas secundarias del puerto, para el próximo 2 de marzo arrancar con el periodo de preinscripción y que concluirá después del 20.

De igual modo dijo que relacionado al número de solicitudes a recibir, dijo esperan alrededor de 700, sin embargo habrá cupo para 360, el examen de admisión será el 30 de mayo, indicando que la escuela no puede crecer más, debido a que su infraestructura física no se lo permite.

En cuanto al examen de conocimientos básicos, dijo que es para todos los alumnos del nivel Secundaria de Cabo San Lucas, el número de alumnos que solicitan espacio en los últimos cinco años en esta institución son un promedio de 700 estudiantes, sin embargo el número de espacios disponibles son 360.

Indicó que los alumnos del nivel Secundaria que buscan ingresar a Cobach 04 realizan un examen de conocimientos enfocados en las asignaturas de español y matemáticas, prueba que será aplicada el 30 de mayo, es decir, el último sábado de mayo a las 9 de la mañana’’.

Aseveró que los alumnos que no queden dentro del plantel serán atendidos por personal de la Jefatura de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública para resolver la situación.