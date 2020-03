Recibirán hoy a comerciantes que realizaron pre-registro para ventas en Fiestas Tradicionales SJC 2020

Los Cabos.- El jefe de Inspección Fiscal Municipal, José Manuel Márquez Ceseña, dio a conocer que este jueves 12 de marzo, a partir de las 12:00 pm, estarán recibiendo a todas aquellas personas que previamente se registraron para acceder a un espacio de venta en las Fiestas Tradicionales de San José Cabo 2020.

Detalló que los comerciantes que cuenten con su registro, serán recibidos para que se les otorgue la zona correspondiente, además, es necesario que la gente que se inscribió con tiempo esté al tanto de su número telefónico, para que al momento de recibir la llamada acudan a la cita programada, ya que únicamente estarán atendiendo a quienes se dieron de alta en la lista de comerciantes permitidos por Inspección Fiscal y que cuentan con el documento otorgado a la hora de realizar su primer trámite.

Cabe hacer mención que serán atendidas solamente las personas titulares de los espacios solicitados, es decir, de no acudir quien realizó en origen la petición de punto de venta y manden a un representante en su nombre, no serán recibidos; esto, con la finalidad de evitar que se haga mal uso de los espacios. De no asistir el tramitador original, el espacio solicitado será otorgado a quien lo requiera.

“No podrá asistir ningún representante en nombre del comerciante solicitador del permiso de venta para las fiestas, lo que se busca es tener un control de los espacios y evitar que se haga mal uso de las zonas que se otorguen”, afirmó el titular del área.

Agregó que este año serán alrededor de 200 espacios de venta que ofertarán sus productos en estas fiestas tradicionales.