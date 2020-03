Recomienda psicóloga no generar alarma por coronavirus e informarse entre familia

San José del Cabo.-La psicóloga Claudia Pastrana explicó que ante la pandemia de coronavirus es importante que como familia se mantengan informados y en calma, sin generar alarma, evitar los pensamientos irracionales y tener en cuenta las medidas de prevención que se deben tomar.

Agregó que ante el tiempo de cuarentena que recomiendan las autoridades, en casa deberán realizar diversas actividades como juegos de mesa, leer libros, darse el tiempo para conocerse en familia.

“Yo creo que lo más importante es tomar conciencia de prevención para evitar los contagios, sin tener ansiedad y mucho menos de alarmista, y las recomendaciones es trabajar entre la familia, es decir, investigar las estadísticas e informar a los hijos, hacer actividades pensando que se estará en cuarentena, no caer en pensamientos irracionales, buena alternativa sería leer libros, jugar juegos de mesa, hacer manualidades, convivir en familia”.

Reiteró que no se debe caer en pánico, no obstante deberán acatar las indicaciones de las autoridades de Salud.